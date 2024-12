Krieg in der Ukraine Kiesewetter: Kanzlerreise nach Kiew ist "verlogen"

Nach Ansicht von Kiesewetter möchte Scholz mit der Reise nach Kiew "der zunehmenden Kritik in Deutschland an seinem verantwortungslosen Wahlkampf entgegenhalten". Die Ukraine dringe auf eine sofortige Einladung in das Nato-Bündnis, weitreichende Waffen und die Freigabe, militärische Ziele in Russland zu treffen. Weil Scholz diese Forderungen ablehne, sei der Besuch "verlogen".

Er schwäche zudem die europäische Sicherheit und richte Schaden im westlichen Bündnis an, hieß es. "Das ist eine Hybris und ein Affront unseren Partnern in Europa gegenüber, die gemessen am Bruttoinlandsprodukt ein Vielfaches von Deutschland leisten", sagte er der Zeitung. "