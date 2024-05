Was die möglichen Ergebnisse der Konferenz angeht, dämpfte Klingbeil die Erwartungen. "Ich glaube nicht, dass die Friedenskonferenz in der Schweiz jetzt der Turning Point (Wendepunkt) wird. Aber ich glaube, dass wir gerade in einer Phase sind, wo jedes Gespräch hilfreich ist", sagte er. "Und am Ende geht es auch um ein klares Signal an Putin, dass er auf der falschen Seite steht."