Krieg in der Ukraine Mehr Politik als Wirtschaft: US-Rohstoffdeal mit der Ukraine

"Die Ukraine behält die Kontrolle über alle Ressourcen", versicherte Regierungschef Denys Schmyhal im ukrainischen Nachrichtenfernsehen. Lagerstätten oder auch Infrastrukturobjekte seien kein Gegenstand des Vertrages. Kiew werde Beiträge aus neuen Lizenzen und Einnahmen aus Förderrechten leisten. Der Fonds soll im Laufe von zehn Jahren in Projekte zum Wiederaufbau der Ukraine investieren. Die ukrainischen und die US-amerikanischen Partner werden dabei auch von Steuern und Zöllen befreit.

Vor dem Inkrafttreten ist noch die Ratifizierung des Abkommens durch das ukrainische Parlament notwendig. Dies könnte zu einem Stimmungstest unter den Abgeordneten werden.

Sind die ukrainischen Bodenschätze tatsächlich so wertvoll?

Von Aluminium bis Zink listet das Abkommen 57 Bodenschätze auf, die gemeinsam genutzt werden sollen. Dazu zählen auch Metalle der seltenen Erden, die für viele Hochtechnologieprodukte wichtig sind. Das Problem: Niemand kennt die genaue Größe der ukrainischen Vorkommen. Die Erkundungsdaten stammen oft noch aus sowjetischen Zeiten. Ein Teil der Bodenschätze liegt außerdem in russisch besetztem Gebiet.

Einige Rohstoffvorkommen in der Ukraine seien zurzeit schwer einzuschätzen, sagte der wissenschaftliche Direktor des Helmholtz-Instituts Freiberg für Ressourcentechnologie (HIF), Jens Gutzmer, dem Schweizer Sender SRF. In Bezug auf seltene Erden oder Lithium wisse man zwar, dass es dort Gesteine gebe, die anomal zusammengesetzt sind. "Man müsste (...) zunächst für fünf bis zehn Jahre erkunden - das ist meine persönliche Einschätzung - bevor man weiß, ob man eine abbauwürdige Lagerstätte hat oder nur ein Vorkommen mit ungewöhnlichen Konzentrationen", sagte er.

Zu Trumps Behauptung, dass den USA mit dem Deal womöglich Werte im Umfang von mehr als 350 Milliarden Dollar zufließen, sagt Gutzmer: "Das ist reine Spekulation aus meiner Sicht als Geowissenschaftler und steht auf keinem soliden Fundament."

Vergrößert das Abkommen die Chance auf ein Kriegsende?

Die politische Bedeutung der Vereinbarung dürfte größer sein als die wirtschaftliche. Mit der laufenden Diskussion über verschiedene Modelle einer Waffenruhe - 3 Tage, 30 Tage oder 3 Monate - haben die Rohstoffe nur am Rande zu tun. Doch das Abkommen zeigt, dass die USA und die Ukraine sich in einem Punkt einigen konnten - auch nach dem Eklat zwischen Trump und Selenskyj Ende Februar im Weißen Haus.

Mit Russland und Putin stehen ähnliche belastbare Verabredungen noch aus. Trump und seine Mannschaft zeigten sich zuletzt irritiert über die Moskauer Hinhaltetaktik. Der erklärte Putin-Bewunderer Trump sagte sogar, er fühle sich an der Nase herumgeführt.

Zugleich scheint in der Trump-Regierung das Verständnis für die Lage der Ukraine zu wachsen. Dazu dürfte das kurze Gespräch zwischen Trump und Selenskyj bei der Beisetzung von Papst Franziskus in Rom beigetragen haben.

Hatte Trump anfangs Selenskyj noch vorgeworfen, einen nicht gewinnbaren Krieg zu führen, so sah sein Ukraine-Beauftragter Keith Kellogg das Land nun militärisch in einer "komfortablen Position". "Russland siegt nicht in diesem Krieg", sagte der Ex-General dem Sender Fox News. "Wenn sie siegen würden, hätten sie das in drei Jahren geschafft. Nun läuft das vierte Jahr."