Krieg in der Ukraine: Russische Truppen erzielen Geländegewinne bei Awdijiwka

London: Russische Verluste in vergangenen Wochen wohl sehr hoch

Nach Einschätzung britischer Militärexperten sind Moskaus Verluste in den vergangenen Wochen so hoch gewesen wie kaum zuvor in dem russischen Angriffskrieg. Das geht aus dem akutellen Geheimdienstbericht des Verteidigungsministeriums in London hervor. Zahlen des ukrainischen Generalstabs, wonach im November durchschnittlich täglich mehr als 900 russische Soldaten getötet oder verletzt wurden, seien zwar nicht verifizierbar, aber plausibel, heißt es es in der Mitteilung auf X (vormals Twitter) weiter.