Krieg in der Ukraine Steinmeier verteidigt deutsche Linie bei Waffenlieferungen

"Neuen Phase der Globalisierung"

Aus den Fehlern im Umgang mit Russland müssten auch Lehren aus dem Umgang mit China gezogen werden, betonte Steinmeier. Deutschland sollte "in sensiblen Bereichen nicht mehr abhängig sein von nur einem einzigen Partner weltweit", mahnte der Bundespräsident. Im Vergleich zu Russland sei die Abhängigkeit von China "um ein Vielfaches größer und komplizierter": "Hier kommt es darauf an, mehr Partner zu gewinnen, unsere Lieferanten und Kunden zu diversifizieren", sagte Steinmeier der "Wirtschaftswoche". "Weitere Partner, auch in Asien zu gewinnen, bedeutet nicht das Ende unserer Beziehungen mit China. Es ist ein Gebot der Vorsorge."

Steinmeier sprach in dem Interview von einer "neuen Phase der Globalisierung". Dafür benötige man eine neue Philosophie. "Eine breitere Zusammenarbeit, die mehr Staaten und Regionen gleichberechtigt einbindet, ist in dieser neuen Globalisierung wichtiger denn je, aber auch anspruchsvoller denn je, weil das 21. Jahrhundert von der Multipolarität vieler starker, selbstbewusster Nationen geprägt sein wird. Das bedeutet für unser Land: Je stärker wir uns vernetzen, desto erfolgreicher werden wir sein", erklärte Steinmeier. Zugleich mahnte er: "Abschottung dient nicht dem Weltfrieden, sondern gefährdet ihn. Mit Abschottung erwirtschaftet man keinen Wohlstand."