Hamas riss 2007 alleinige Kontrolle in Gaza an sich

Nach zahlreichen Anschlägen auf israelische Soldaten und Siedler während des zweiten Palästinenseraufstands Intifada hatte Israel sich 2005 aus dem Gazastreifen zurückgezogen und dort mehr als 20 israelische Siedlungen geräumt. Die Hamas hatte 2006 bei Parlamentswahlen gegen die gemäßigtere Fatah von Präsident Mahmud Abbas gesiegt. Ein Jahr später riss die Hamas gewaltsam die alleinige Kontrolle des Gazastreifens an sich. Seit der Machtübernahme der Hamas gab es de facto zwei getrennte palästinensische Regierungen - eine in Gaza und eine in Ramallah. Seitdem ist es auch zu mehreren blutigen Kriegen zwischen Israel und der Hamas gekommen.

USA fordern "konkreten Plan" für die Zukunft Gazas

Die USA wollen, dass die im Westjordanland regierende palästinensische Autonomiebehörde auch im Gazastreifen wieder die Kontrolle übernimmt - und damit auch eine Zweistaatenlösung als umfassenden Ansatz zur Befriedung des Nahen Ostens vorantreiben. Israel lehnt die Pläne ab. Nach Galants Äußerungen bekräftigte Netanjahu, er sei "nicht bereit, Hamastan mit Fatahstan abzulösen".

US-Außenminister Antony Blinken sagte am Mittwoch in Kiew, die US-Regierung erwarte von Israel, sich aktiv an der Entwicklung eines "klaren und konkreten Plans" für die Zukunft des Gazastreifens zu beteiligen.

Die USA arbeiteten mit arabischen Partnern und anderen seit Monaten intensiv daran, aber es sei "zwingend erforderlich", dass auch Israel diese Arbeit leiste und sich darauf konzentriere, wie diese Zukunft nach dem Ende des israelischen Militäreinsatzes gegen die Hamas aussehen könne. Die US-Regierung unterstütze eine israelische Besetzung des Gazastreifen nicht und werde diese auch in Zukunft nicht tun, sagte Blinken. Gewiss befürworte man aber auch keine Kontrolle durch die islamistische Hamas, so wie in den Jahren zuvor. Es dürfe keine Anarchie und kein Vakuum geben, das "wahrscheinlich durch Chaos" gefüllt werde, mahnte er.

Rechtsextreme Israelis träumen von Wiederbesiedlung Gazas

Minister der rechtsnationalen und rechtsextremen Parteien in Netanjahus Koalition hatten am Dienstag ihre Forderung nach einer Wiedererrichtung israelischer Siedlungen im Gazastreifen bekräftigt. "Wir müssen jetzt nach Gaza zurückkehren", sagte der Polizeiminister Itamar Ben-Gvir nach Medienberichten. "Wir kehren heim ins heilige Land. Und zweitens müssen wir zu freiwilliger Auswanderung der Einwohner von Gaza ermutigen."

Teile der israelischen Rechten verfolgen den Traum von "Groß-Israel", der sich auf einen israelischen Staat einschließlich der palästinensischen Gebiete bezieht - also des Gazastreifens, Westjordanlands und Ost-Jerusalems.

Der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich warf Galant am Mittwoch vor, er habe "seine Unterstützung für die Einrichtung eines palästinensischen Terrorstaats erklärt, zur Belohnung für den Terror und die Hamas für das schlimmste Massaker am jüdischen Volk seit dem Holocaust".