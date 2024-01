Krieg in Nahost UN: Gazastreifen ist "unbewohnbar" geworden

Israels Armee fordert von UN Aufstockung eigener Kapazitäten

Auch gebe es eine "Stabilisierung des medizinischen Systems" in Gaza. Der Militärangehörige wies zugleich Vorwürfe zurück, Israel behindere die Lieferung humanitärer Hilfe. "Israel hat und wird den Menschen in Gaza, die nicht zum Terror gehören, keine menschliche Hilfe verweigern", sagte Goren. Israels Armee tue alles, um Zivilisten in dem Krieg zu verschonen. Damit mehr Hilfe nach Gaza gelangen könne, müssten die UN- und andere Hilfsorganisationen "dringend" ihre Kapazitäten zum Empfang und zur Verteilung der Hilfen aufstocken.