Krieg in Nahost: US-Angriffe auf Irans Atomanlagen – Trump düpiert Europäer

Anschließend war klar: Ein konkretes Ergebnis hatten die Gespräche mit Irans Außenminister Abbas Araghtschi zwar nicht gebracht. Aber Wadephul, seine Kollegen und mit Kallas auch die EU sahen das Fenster für Diplomatie wenigstens einen Spalt geöffnet. Weitere Gespräche mit dem Iran seien sinnvoll, machten die Europäer deutlich. Wadephul gab sich zurückhaltend optimistisch: "Das gute Ergebnis heute ist, dass wir den Raum verlassen mit dem Eindruck, dass die iranische Seite grundsätzlich bereit ist, über alle wichtigen Fragen weiter zu sprechen." Auch der Iran signalisierte die Bereitschaft, die Gespräche fortzuführen.

Trump schon am Freitag: Europa kann nicht helfen

Doch nur ein paar Stunden später, noch am Freitagabend, machte Trump klar, was er vom diplomatischen Vorstoß der Europäer hält: Nichts. Die Vermittlungsbemühungen europäischer Staaten seien nicht zielführend, ließ er auf die Journalistenfrage wissen, ob jüngste Gespräche der Europäer mit Teheran hilfreich gewesen seien. "Iran will nicht mit Europa sprechen. Sie wollen mit uns sprechen. Europa kann dabei nicht helfen", fügte er hinzu.

Dabei hatte Trump erst am Donnerstag erklärt, er wolle diplomatischen Bemühungen noch rund zwei Wochen Zeit geben, bevor er eine Entscheidung über eine mögliche Kriegsbeteiligung der USA treffen wolle. "Zwei Wochen sind das Maximum", hatte er auf dem Weg ins Wochenende am Flughafen in Morristown im Bundesstaat New Jersey gesagt. Das Maximum. Schon bei diesen Worten dürfte vielen klar gewesen sein: Der US-Angriff auf den Iran kann auch viel schneller kommen.

Mit den US-Angriffen aus der Nacht könnte das Fenster der Diplomatie erstmal krachend zugeworfen worden sein. Doch die Europäer dürften sich damit kaum zufriedengeben. Regierungssprecher Stefan Kornelius teilte am Vormittag nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts unter Leitung von Kanzler Merz mit, man werde sich im Laufe des Tages mit den Partnern in der EU und mit den USA über weitere Schritte eng abstimmen. Merz bekräftigte die Aufforderung an Iran, sofort Verhandlungen mit den USA und Israel aufzunehmen und zu einer diplomatischen Lösung des Konflikts zu kommen.

Nato-Gipfel mit neuem Hauptthema?

Ganz zu schweigen vom Nato-Gipfel an diesem Dienstag und Mittwoch im niederländischen Den Haag, zu dem auch Trump anreisen wollte. Gut möglich, dass das US-Eingreifen in den Krieg in Nahost die Debatte über die künftige Finanzierung des transatlantischen Verteidigungsbündnisses überlagert.