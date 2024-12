Krieg in Syrien: Aktivisten: Tote nach russischen Luftangriffen auf Aleppo

Einem von HTS geführtem Bündnis war es zuvor gelungen, syrische Regierungstruppen in kürzester Zeit aus Aleppo zu verdrängen und am Wochenende die Kontrolle über die Stadt zu übernehmen. Syriens Machthaber Baschar al-Assad kündigte eine Gegenoffensive an.

Moskau gehört zu den wichtigsten Verbündeten der syrischen Regierung in dem Bürgerkrieg. Russlands Luftwaffe hatte am Wochenende erstmals seit 2016 wieder in Aleppo angegriffen. Auch andernorts in Nordwestsyrien gab es wieder russische Luftschläge gegen syrische Rebellen.