Krieg Israel-Iran: Im Fokus von Israel und den USA: Die iranischen Atomanlagen

Anreicherungsanlage Natans

Irans Anreicherungsanlage in Natans wurde nach Angaben der IAEA bereits weitgehend zerstört. Auch dort war bis zu 60-prozentiges Uran hergestellt worden. Zunächst berichtete die internationale Behörde, dass der oberirdische Teil des Standortes von Israels Militär getroffen worden sei. Mittlerweile liefern Satellitenbilder Hinweise, dass der unterirdische Bereich von Natans ebenfalls Treffer abbekam, wie die IAEA auf X mitteilte.

Die IAEA berichtete am Freitag von akuter Gefahr von Strahlung und chemischen Substanzen in der Anlage. Zwar liege die Strahlung im Außenbereich des Gebäudekomplexes im normalen Bereich, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi vor dem UN-Sicherheitsrat in New York. "Innerhalb der Anlage Natans kommt es jedoch sowohl zu radiologischer als auch zu chemischer Kontamination."

Isfahan: Zentrum der Atomindustrie und Kulturmetropole

Israel hat in der Millionenstadt Isfahan bereits mehrere Einrichtungen der Atomindustrie angegriffen, darunter ein Chemielabor, eine Uranerz-Aufbereitungsanlage und eine Fabrik zur Herstellung von Reaktorbrennstoff. Auch eine im Bau befindliche Anlage zur Produktion von Uranmetall wurde demnach getroffen. Uranmetall dient nicht nur als Brennstoff in bestimmten Reaktortypen, sondern kann auch in Atomwaffen verwendet werden. Am Samstag bombardierte Israel zudem eine Fabrik zur Herstellung von Uran-Zentrifugen.