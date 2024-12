Krieg und Frieden: Schwarzer und Wagenknecht mit neuem Friedensappell

"Wir befinden uns in der vielleicht gefährlichsten Phase dieses Krieges", heißt es in dem Papier, das unter anderen der frühere Innenminister Otto Schily (SPD), die Schriftstellerin Juli Zeh, der Schauspieler Henry Hübchen und der Unternehmer Wolfgang Grupp unterzeichnet haben. Es gelte "eine Katastrophe für unser Land" abzuwenden. "Noch nie seit dem Ende des 2. Weltkriegs war die Gefahr eines Nuklearkriegs in Europa so groß wie jetzt", heißt es darin. Zuerst hatte das Portal "t-online" berichtet.

"Neue Eskalationsstufe" durch Biden-Entscheidung

Das Papier weist den USA die Verantwortung für eine "neue Eskalationsstufe" des Krieges zu, den Russland seit Februar 2022 gegen die Ukraine führt. Der scheidende US-Präsident Joe Biden habe der Ukraine Angriffe auf Russland mit von den USA gelieferten Raketen erlaubt. "Damit steigt das Risiko für ganz Europa extrem", meinen die Unterzeichner.