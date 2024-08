Krieg: USA: Neue Sanktionen gegen Russland und Hilfen für Ukraine

Arbeitsmarkt Grünen-Papier: Arbeitsverbot für Geflüchtete abschaffen

Wer als Ausländer in Deutschland arbeiten will, stößt bislang auf so manche Probleme - trotz des Fachkräftemangels. Grünen-Spitzenpolitiker präsentieren nun Vorschläge für ein Maßnahmenbündel.