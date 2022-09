Kriegsdrama "Im Westen nichts Neues" feiert in Toronto Weltpremiere

Zwei Rollen allerdings habe Berger bereits beim Schreiben besetzt, erklärte er in Toronto: "Als Matthias Erzberger hatte ich von Anfang an Daniel Brühl im Kopf, ebenso wie ich den Part des Stanislaus Katczinsky für Albrecht Schuch geschrieben habe." Schuch, der in Toronto sichtlich gerührt von der Begeisterung der Zuschauer seine Schauspielkollegen vertrat, schwärmte von der Kollegialität hinter den Kulissen. "Das war auch auf der Leinwand spürbar. Zwischen Waffentraining und Kostümproben wurden wir zu einem engen Schauspiel-Team", so Schuch.

Brühl spielt einen deutschen Diplomaten, der versucht, einen Friedensvertrag mit den Alliierten auszuhandeln, um weitere Kriegsopfer zu vermeiden. Als Gegenpol zu Erzbergers Diplomatie platziert Berger ruhmsüchtige, arrogante Entscheidungsträger wie General Friedrich (Devid Striesow), der die jungen Soldaten gnadenlos ins Gefecht schickt.

Netflix-Produktion zu nächst im Kino

Untermalt werden die eindringlichen Szenen von der Musik des Komponisten Volker Bertelmann. "Ich habe mich an meine Jugend erinnert und an die Entscheidung, den Wehrdienst zu verweigern. Manchmal kamen mir die Tränen. Denn die jungen Männer damals hatten keine Wahl. Und trotzdem behielten sie eine tiefe Hoffnung in sich. Das versuchte ich auch in der Musik herüberzubringen – diese Bandbreite an hohen und tiefen Emotionen", so Bertelmann.

Der Film läuft am 29. September in den Kinos an, ab dem 28. Oktober ist die Netflix-Produktion auf dem Streamingdienst zu sehen.