Krimi-Reihe Vier neue "Tatorte" im Oktober

Der "Tatort: Borowski und der gute Mensch" am 3. Oktober mit Axel Milberg ist nach 2012 und 2015 der inzwischen dritte Film mit dem vielleicht unheimlichsten Mörder der "Tatort"-Geschichte: Kai Korthals, gespielt von Lars Eidinger. Stirbt er diesmal?

Am 17. Oktober kommt der neue "Tatort: Unsichtbar" mit Karin Hanczewski, Cornelia Gröschel und Martin Brambach, am 24. Oktober der Krimi "Tatort: Blind Date" mit Heike Makatsch und am 31. Oktober, also am Halloween-Abend, der "Tatort: Luna frisst oder stirbt" mit Margarita Broich und Wolfram Koch. Am 10. Oktober hingegen überträgt das Erste live aus Mailand das Finale der UEFA Nations League.