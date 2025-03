Krimi-Vorschau Borowskis letzter "Tatort": Abschied nach Milbergs Geschmack

44 Borowski-Krimis

Seit 2003 spielt Thomas Kügel Borowskis Chef Roland Schladitz. Einen Freund habe er, sagt der Kommissar in seinem letzten Fall. Gemeint ist Schladitz. Von 2003 bis Anfang 2024 stand Milberg für "Borowski und das Haupt der Medusa" und 42 weitere Fälle in seiner Geburtsstadt Kiel vor der Kamera. Außerdem spielte er in der 1000. Folge "Taxi nach Leipzig" an der Seite von Maria Furtwängler (Kommissarin Charlotte Lindholm) mit. Die erste Borowski-Folge "Väter" lief Ende November 2003.

Milbergs Nachfolge übernehmen Bagriacik und Karoline Schuch ("Die zweite Welle") als Polizei-Psychologin Elli Krieger. Das neue Kieler Duo stand bereits im vergangenen Jahr für die Doppelfolge "Unter Freunden / Unter Feinden" vor der Kamera, die das Erste voraussichtlich 2026 an zwei Sonntagen hintereinander sendet. Schuch war 2018 in dem Kieler "Tatort"-Fall "Borowski und das Haus der Geister" schon mal in einer Episodenrolle namens Anna Voigt zu sehen.