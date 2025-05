Menden - Nach dem gewaltsamen Tod eines 14-Jährigen in Menden im Sauerland ermittelt die Polizei. "Wir haben eine Mordkommission eingerichtet", sagte ein Sprecher der zuständigen Polizei in Hagen. Ermittelt werde wegen eines Tötungsdeliktes, bei dem ein 14-Jähriger ums Leben gekommen sei. "Ein 17-Jähriger ist dringend tatverdächtig", so der Sprecher weiter. Die "Bild"-Zeitung hatte zuvor berichtet.