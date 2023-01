Kriminalität 18-Jährige festgehalten und vergewaltigt: Bruder schweigt

"Sie will nicht aussagen, und sie will auch nicht herkommen", sagte ihre Anwältin am Donnerstag. Die junge Frau hat sich als Nebenklägerin dem Verfahren angeschlossen. Sie hatte sich bei einer gerichtlichen Vernehmung im Juni zu den Taten geäußert.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Vergewaltigung, Freiheitsberaubung und gefährliche Körperverletzung vor. Die Taten sollen sich vom Januar bis zum Mai 2022 im WG-Zimmer des Bruders in Konstanz abgespielt haben. Er hatte laut Anklage seine zum Tatzeitpunkt 18 Jahre alte Schwester in dem Zimmer eingesperrt und immer wieder auch an den Händen gefesselt. Ihren Mund soll er mit einem Tuch verbunden haben. Die zwei WG-Mitbewohnerinnen hatten laut einer Polizistin nichts von den Taten mitbekommen.