Flensburg - In einem Wald bei Niebüll im Nordwesten Schleswig-Holsteins ist die Leiche einer 21-jährigen Frau gefunden worden. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus. Wie ein Polizeisprecher in Flensburg auf Anfrage sagte, wurde die Tote in der Nacht auf Samstag entdeckt. Die Mordkommission der Polizei habe gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Flensburg die Ermittlungen übernommen, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung am Sonntagabend.