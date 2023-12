Bremen - Ein 24-Jähriger soll in einer Wohnung in Bremen seine ein Jahr jüngere Schwester getötet haben. Der Tatverdächtige sei in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus widerstandslos festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Mordkommission ermittele wegen eines Tötungsdelikts.