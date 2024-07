Weingarten (Baden) - Nach einem Tötungsdelikt an einer 52-Jährigen im Landkreis Karlsruhe ist ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Ein Haftrichter erließ Haftbefehl gegen den 25-Jährigen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der Mann aus Montenegro soll die Frau in der Nacht auf Dienstag in Weingarten mit einem Messer so schwer verletzt haben, dass sie noch in der Wohnung starb.