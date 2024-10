Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den Tatverdächtigen noch am Tatort fest. Der 49-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er laut Mitteilung am frühen Morgen an seinen schweren Verletzungen starb. Ob der Tatverdächtige in Untersuchungshaft genommen wird, wird nach Angaben der zuständigen Staatsanwältin Gülkiz Yazir noch entschieden.

Die Ergebnisse der Obduktion stehen noch aus. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat hat eine Mordkommission übernommen.