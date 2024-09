Kriminalität "Aktenzeichen XY" fahndet nach früheren RAF-Terroristen

Mainz - Bei der Fahndung nach den RAF-Terroristen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub will die Polizei in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY… Ungelöst" am Mittwochabend (20.15 Uhr) ein neues Video veröffentlichen. "Man nimmt an, dass dieses Video Burkhard Garweg zeigt", heißt es in einer Mitteilung der Macher des ZDF-Formats. Der Beitrag sei kurzfristig noch in die Sendung eingebaut worden.