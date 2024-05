Görlitz - Der AfD-Politiker Mario Kumpf ist in einem Supermarkt im sächsischen Ebersbach-Neugersdorf körperlich angegriffen worden. Der Täter habe dem Politiker am frühen Mittwochnachmittag in dem Laden ins Gesicht geschlagen und sei im Anschluss einkaufen gegangen, wie die Polizei mitteilte.