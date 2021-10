Kriminalität Anklage gegen Corona-Testcenter-Betreiber

Durch falsche Abrechnungen in mindestens 70 Teststellen in vielen deutschen Städten soll ein Schaden von mindestens 25 Millionen Euro verursacht worden sein, teilte das Landgericht Bochum am Mittwoch mit.

So gehe die Anklage davon aus, dass über 900.000 Tests abgerechnet wurden, die tatsächlich gar nicht durchgeführt worden sein sollen. Mit dem mutmaßlichen Betrug soll der hauptbeschuldigte faktische Geschäftsführer die Pandemienotlage dazu genutzt haben, sich "persönlich an öffentlichen Mitteln der Bundesrepublik Deutschland zu bereichern", so der Vorwurf der Ermittler laut Gerichtsmitteilung.