Kriminalität: Arzt in Oberbayern getötet - Mordverdacht

Wasserburg am Inn - Ein womöglich psychisch labiler Mann soll in Oberbayern auf dem Gelände einer psychiatrischen Klinik einen Arzt getötet haben. Der 40 Jahre alte Verdächtige konnte nach der Tat am Montagabend blutverschmiert von Polizisten festgenommen werden, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilte. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, wurde sichergestellt. Ob der mutmaßliche Täter und das 64 Jahre alte Opfer sich kannten, werde derzeit ermittelt. Der Arzt war in dem Klinikum in Wasserburg am Inn beschäftigt - als was genau und auf welcher Station, war zunächst unklar.