Kriminalität Auf Strafprozess folgt Zivilklage gegen Harvey Weinstein

Türkei und Syrien Kaum noch Hoffnung: Mehr als 20.000 Tote nach Erdbeben

Die Zahl der Toten in der Türkei und in Syrien steigt weiter - noch Zehntausende könnten hinzukommen. Und während die Retter in den Trümmern weiterhin vereinzelt Überlebende finden, schwindet die Hoffnung.