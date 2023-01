Teichtmeister spielt auch in der Sisi-Verfilmung "Corsage" mit, die in der Vorauswahl für den Auslands-Oscar ist. Am Dienstag wird bekanntgegeben, ob es "Corsage" von der Shortlist in den Kreis der Oscar-nominierten Filme schafft.

Das Burgtheater entließ Teichtmeister vorige Woche, nachdem bekannt wurde, dass er wegen des Besitzes von Zehntausenden Dateien mit pornografischen Darstellungen von Jugendlichen und Kindern angeklagt worden war. Sein Anwalt sagte, dass sich Teichtmeister vor Gericht schuldig bekennen werde und mit den Ermittlern kooperiere.