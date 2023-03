Weil Sigrid C. (50) sich in ihrem Todeskampf in einem Maisfeld bei Düsseldorf am 20. August 1992 verzweifelt gewehrt hat, fand sich unter einem ihrer Fingernägel ein Hautstück. Konnte die Mordkommission damals noch nichts damit anfangen, gelang Kriminaltechnikern nun, eine DNA-Spur zu sichern.

Ein Abgleich mit der DNA-Datenbank ergab einen Volltreffer: Die DNA gehört einem bereits verurteilten Kindermörder, der seit fast 28 Jahren hinter Gittern sitzt.