Kriminalität Festnahmen nach Angriff auf Trauernde - wohl Handgranate

Altbach/Ludwigsburg - Nach dem Wurf eines Sprengkörpers auf eine Trauergemeinde in Altbach in Baden-Württemberg sind bei einer Razzia in Ludwigsburg drei junge Männer festgenommen worden. Das teilte das Landeskriminalamt auf Nachfrage am Mittwoch mit. Am Morgen seien mehrere Wohnungen in Ludwigsburg mit großem Kräfteaufgebot im Zusammenhang mit dem Fall in Altbach durchsucht worden, sagte ein LKA-Sprecher. Dabei wurden drei Männer festgenommen - im Alter von 19, 20 und 21 Jahren. Die Ermittler gehen ferner davon aus, dass es sich bei dem geworfenen Sprengkörper um eine Handgranate handelte, wie der LKA-Sprecher sagte. Zunächst hatten die "Stuttgarter Zeitung" und die "Stuttgarter Nachrichten" über die Razzia berichtet.