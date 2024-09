Kriminalität Drogenkrieg: 87 Einschusslöcher in Schule in Marseille

Marseille - Im von Drogenkriminalität geplagten Marseille in Südfrankreich herrscht Aufregung, seitdem am Dienstagmorgen in der Fassade einer Schule in einem Problemviertel 87 Einschusslöcher entdeckt worden sind. Frankreichs neue Kultusministerin Anne Genetet startete mit einer Krisensitzung zur Sicherheit der Schulen in ihr Amt und sagte den eigentlich geplanten Besuch einer Grundschule ab.