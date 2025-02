Kriminalität: 37-Jährige getötet - Polizei fahndet nach Täter

Die Psychotherapeutin war nach ersten Ermittlungen am frühen Dienstagabend auf dem Heimweg, als sich der Angriff ereignete. Sie arbeitete demnach in unmittelbarer Nähe des Tatorts. Die Frau sei laut Zeugenhinweisen bereits um 18.30 Uhr im Bereich des Tatorts liegend gesehen wurde, so die Polizei. Die Spurensicherung untersuchte das Auto des Opfers in unmittelbarer Nähe des Tatorts. Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar.

Eine Zeugin hatte die schwer verletzte Frau entdeckt und die Polizei alarmiert. Trotz Erster Hilfe sei die 37-Jährige gestorben, hatte die Polizei mitgeteilt. Eine Obduktion soll weitere Erkenntnisse bringen.