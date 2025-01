Kriminalität Ermittler prüfen Motiv hinter zerstörerischer Baggerfahrt

Der 38-jährige Deutsche hatte am Silvesternachmittag einen Bagger in der kleinen fränkischen Stadt Grünsfeld (Main-Tauber-Kreis) in seine Gewalt gebracht, Fahrzeuge und Gebäude gerammt und drei Polizisten bei einer rund einstündigen Verfolgungsjagd verletzt. Die Beamten eröffneten schließlich das Feuer auf den Mann, der nach Polizeiangaben trotz Reanimierungsversuchen noch vor Ort an seinen Verletzungen starb.

Unklar, ob psychische Erkrankung hinter dem Vorfall steckt

Die Ermittler gehen nach derzeitigem Stand nicht von einem politisch motivierten Tathintergrund aus. Ob eine psychische Erkrankung hinter dem Vorfall steckt, konnte eine Sprecherin nicht sagen. Nach dpa-Informationen soll es sich bei dem Mann um einen ehemaligen Mitarbeiter der Baufirma handeln, von deren Gelände er den Bagger entwendete. Ihm solle vor rund einem Jahr gekündigt worden sein. Der 38-Jährige war demnach getrennt lebend. Die Polizei machte keine Angaben dazu.