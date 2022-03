Kriminalität Geburtstag im Knast: Ex-Mogul Weinstein wird 70

Nur rund zehn Kilometer östlich von Hollywood, aber unendlich weit von seiner früheren Glamour-Welt entfernt sitzt der Ex-Filmproduzent derzeit im "Twin Towers"-Gefängnis in einem schäbigen Viertel von Los Angeles ein. Hinter der siebenstöckigen fensterlosen Fassade sind offiziellen Angaben zufolge derzeit insgesamt rund 2800 Häftlinge untergebracht.

Erleichterung über Weinstein-Urteil

Der einst reiche und mächtige Hollywood-Mogul, der mit seiner Firma Erfolgsfilme wie "Der englische Patient", "Pulp Fiction", "Good Will Hunting" oder "Gangs of New York" produzierte und für "Shakespeare in Love" selbst einen Oscar gewann, ist tief gefallen. Im März 2020 verurteilte ein New Yorker Richter Weinstein wegen Sexualverbrechen zu 23 Jahren Haft, nachdem ihm eine Jury zuvor unter anderem wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung schuldig gesprochen hatte. Die Strafe sei eine "Warnung an alle Sexualstraftäter und gewalttätigen Partner in allen Bereichen der Gesellschaft", sagte der damalige Bezirksstaatsanwalt Cyrus Vance. Zahlreiche der insgesamt mehr als 80 Frauen, die Weinstein sexuelle Übergriffe vorwerfen, zeigten sich dankbar und erleichtert.