Kriminalität: Geiseldrama in Niederlanden: Opfer veröffentlichen Erklärung

Doch auch Tage nach dem Drama von Ede am Karsamstag gibt es viele Fragen: Was war das Motiv des Geiselnehmers? Warum kam er ausgerechnet in die populäre Kneipe in der Kleinstadt etwa 30 Autominuten von der deutschen Grenze entfernt?

Mann wegen Bedrohung vorbestraft

Bekannt ist: Der Mann stammt aus Ede und ist wegen Bedrohung vorbestraft. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit. Weitere Einzelheiten dazu gibt es vorerst nicht. Die Mitarbeiter der Kneipe kannten ihn aber nicht. So schreiben sie es in einer veröffentlichten Erklärung. Sie rufen auch dazu auf, keine Gerüchte über die Tat in den sozialen Medien zu verbreiten. "Das führte bei Opfern, den betroffenen Familien und Freunden zu großer Unsicherheit und Angst." Die Ermittlungen müssten nun "die Wahrheit ans Licht bringen".