Kriminalität Geiselnahme in Kiel: Massive Vorwürfe gegen Tatverdächtigen

Polizisten befreiten die Geisel nach stundenlanger Suche

Am Dienstag hatten Einsatzkräfte stundenlang in Kiel nach der Mutter aus Rendsburg gesucht; auch mit Hunden. Am Abend befreiten Polizisten sie schließlich aus einem Hangargebäude. "Sie hatte mit dem Handy den Notruf gewählt und dadurch war es uns dann möglich, sie nicht auf den Punkt genau, aber doch so in einem Bereich zu orten", sagte ein Polizeisprecher. Der Mann habe keine Gegenwehr geleistet. Auf dem seit 2013 nicht mehr von der Marine genutzten Gelände gibt es mehr als 100 Gebäude.

Am Sonntag, dem Tag des Verschwindens der Frau, sei auf deren Instagram-Seite vorübergehend ein Foto hochgeladen worden, sagte ein Polizeisprecher. Es zeigte die 29-Jährige vor einer Heizung hockend, mit den Händen auf dem Rücken und mit zugeklebtem Mund. Inwieweit der in Kiel lebende Tatverdächtige die Frau in den zweieinhalb Tagen körperlich traktierte, ist noch unklar.

Das gilt auch für den Beginn der Freiheitsberaubung. "Wie ist es dazu gekommen? Wie ist er ihrer habhaft geworden und wo hat das Ganze stattgefunden", sagte der Polizeisprecher. Es werde auch ermittelt, ob es sich um Stalking handelte. Die Ermittler analysieren die sozialen Netzwerke, um die Beziehung von Tatverdächtigem und Opfer zu klären und untersuchen Spuren aus dem Hangargebäude.