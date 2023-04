Lübeck - Bei einem Geldtransporter-Raub in Lübeck haben drei Männer am Mittwoch nach ersten Erkenntnissen der Polizei eine sechsstellige Summe Bargeld erbeutet. Sie hatten am Vormittag vor der Zentrale einer Bäckerei-Kette einen Geldtransporter überfallen, wie die Polizei mitteilte. Anschließend flohen sie in einem weißen Kastenwagen. Das Fahrzeug ließen sie jedoch in Tatortnähe zurück und stiegen in einen Transporter einer Autovermietung um.