Kriminalität Häusliche Gewalt: Paus und Faeser stellen Lagebild vor

Seit Jahren steigt in Deutschland die Zahl der von der Polizei registrierten Delikte, die in diese Kategorie fallen. Zudem bemühen sich Polizei und Wissenschaftler, das sogenannte Dunkelfeld aufzuklären. Dieses wird bei dieser Art von Straftaten, die oft in der heimischen Wohnung begangen werden, als sehr groß eingeschätzt wird.

Mehrheit der Opfer ist weiblich

Faeser hatte am vergangenen Wochenende in der "Bild am Sonntag" ein striktes Vorgehen bei Gewaltfällen in der Partnerschaft gefordert. Sie sagte: "Gewalttäter dürfen nicht schnell wieder vom Radar verschwinden. Sie müssen nach dem ersten gewaltsamen Übergriff aus der Wohnung verwiesen werden."