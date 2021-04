Kriminalität "Hawala-Banking": Prozess um Millionentransfers gestartet

Einer der Verteidiger verglich die umfangreiche Anklage mit einer Figur aus Michael Endes Roman "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer". Sie erinnere ihn an den Scheinriesen Tur Tur: "Je näher man an ihn ran kommt, desto kleiner wird er." Er gehe davon aus, dass die Anklage sich zum größten Teil in Luft auflösen werde.

Nur der mutmaßliche Rädelsführer sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Ein zunächst im Raum stehender Verdacht habe sich unterdessen nicht erhärtet: "Geldwäsche konnten wir nicht nachweisen", betonte Staatsanwalt Stefan Willkomm. Es sei durchaus möglich, dass die Kunden das "Hawala"-Banking wegen seiner Schnelligkeit und niedrigen Kosten der Auslandsüberweisung einer Geschäftsbank vorgezogen hätten.

Mit dem "Hawala"-System können Kunden gegen Provision außerhalb des staatlich genehmigten Banken- und Finanzwesens Geld überweisen. Das Volumen an einem Werktag habe bis zu einer Million Euro betragen. Insgesamt sollen es mehr als 200 Millionen Euro gewesen sein.

In dem Fall hatte es im November 2019 eine Großrazzia in mehreren Bundesländern gegeben. Mehr als 60 Durchsuchungsbeschlüsse in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Hamburg, Berlin, Baden-Württemberg und in den Niederlanden waren vollstreckt worden.

Das System beruht auf dem gegenseitigen Vertrauen der Beteiligten, die oftmals der gleichen Ethnie angehörten, und habe sich in Regionen mit wenig entwickelten Banksystemen herausgebildet, heißt es in einer Analyse des Bundesfinanzministeriums. Es erlaube "Gelder nahezu ohne jede Möglichkeit der Rückverfolgung zu transferieren".

Ein Großteil des Geldflusses ist laut Anklage zwischen Deutschland und der Türkei erfolgt. Die sieben Angeklagten sind alle in der Türkei geboren, drei von ihnen haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

