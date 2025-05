Kriminalität in Müllheim: Polizeirevier fängt meist kleine Fische

Sowohl die etwas gestiegenen Fallzahlen als auch die leicht gesunkene Aufklärungsquote in den 13 vom Polizeirevier betreuten Kommunen gleicht sich nach Auswertung der Statistik durch die Führungsgruppe des Polizeireviers den Zahlen aus der Vor-Corona-Zeit an, erklärte der kommissarische Revierleiter, Erster Polizeihauptkommissar Christian Hummel. So stiegen 2024 die Zahl der Straftaten um 0,9 Prozent (47 Fälle) auf 5242 an.