Kriminalität in Schopfheim: Auffällig viele Jugendliche

Thema Gewalt

Überproportional ist der Anteil der Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren auch bei einigen Deliktsbereichen – vor allem bei der Körperverletzung. Hier ist die Zahl der Tatverdächtigen unter 21 Jahren seit 2021 kontinuierlich angestiegen, von 34 in 2021 auf 109 in 2024 – entsprechend dem Anstieg bei den Körperverletzungen allgemein, so Ühlin. Besonders drastisch ist der Anstieg wiederum bei den Jugendlichen – von 18 in 2021 auf 37 in 2023 und 62 in 2024. Auch die Zahl der tatverdächtigen Kinder ist deutlich gestiegen –von 4 in 2021 auf 17 in 2023 und 20 in 2024.