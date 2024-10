Kriminalität in Schopfheim: Braucht die Stadt einen zusätzlichen Ordnungsdienst?

Und Fazit mit Blick auf einzelne Kategorien von Straftaten im öffentlichen Raum: Die Tendenz insgesamt und in den meisten aufgeführten Einzel-Kategorien von „Gewaltkriminalität“ über „Aggressionsdelikte“ bis „Straßenkriminalität“ ist sinkend. Einzig bei den leichten Körperverletzungen ist eine Zunahme zu verzeichnen – von einem Vorjahreswert von 13 aus. Deutlich sprechen die Zahlen gegen die Annahme, dass die Vorfälle vor allem auf das Konto von Jugendlichen und Heranwachsenden gehen würden.

Dass die Infos dem Rat und der Öffentlichkeit lediglich in Form einer Mitteilungsvorlage zuging, sorgte in der Gemeinderatssitzung für Irritation: „Ich hätte mir gewünscht, dass Herr Ühlin hier ist. Wie er das sieht wäre schon interessant gewesen“, bedauerte Thomas Gsell (SPD). Vereinbart ist, dass der Revierleiter im März oder April kommenden Jahres die aktuellen Zahlen im Gemeinderat vorstellt.

Die Grenzen der Statistik

Im Namen der CDU verwies Thomas Kuri die Grenzen solcher Erhebungen, die auch in der Vorlage selbst formuliert waren: Eine solche Statistik „ist kein reales Abbild der Kriminalitätslage, sondern nur ein Näherungswert“ – schließlich weise sie nur die bekanntgewordene Straftaten aus und ermögliche keine Aussage zum Dunkelfeld. „Es gibt viele Vorfälle, die in so einer Statistik nicht auftauche“, führte Kuri aus – Pöbeleien, etwa, die nicht angezeigt werden, oder ein unterschwelliges Unwohlsein an bestimmte Plätze und Orten.

„Viele fühlen sich unsicher“

Dabei seien die oftmals kritisierten Jugendlichen keineswegs nur mutmaßliche Täter, sondern auch Opfer, wussten Kuri wie auch Ratskollegen von Grünen und SPD aus dem Austausch mit Jugendlichen und/oder aus dem eigenen Umfeld zu berichten: „Viele fühlen sich unsicher. Das ist sicher nicht nur ein Hirngespinst der CDU.“

„Haben eine sichere Stadt“

„Wir haben immer noch eine sichere Stadt hier“, zeigte sich demgegenüber Thomas Gsell (SPD) – selbst ehemaliger Polizeibeamter – überzeugt. Er werde dem Antrag zustimmen, bezweifle aber, „dass wir hier einen KOD brauchen.“ Derlei gebe es in stark belasteten Städten wie Freiburg, Lörrach oder Weil – von den dortigen Verhältnissen sei Schopfheim aber weit entfernt: „Auch wenn es hier mal eine Schlägerei gibt: Tatsache ist, dass Schopfheim mit die geringste Kriminalitätsrat im Landkreis hat.“ Gleichwohl signalisierte auch Gsell Zustimmung zur Prüfung; vor allem die Kosten gelte es dabei in den Blick zu nehmen.

Aus einer anderen Richtung argumentierte Gisela Schleith dafür, die Verhältnisse in Schopfheim in ein unaufgeregteres, zumindest realistischeres Verhältnis zu setzen: Die Unsicherheit vor allem von Frauen sei kein Problem allein von Gewalt in öffentlichen Raum oder gar von Schopfheim speziell sei, sondern habe ihre Ursache im generellen Machtgefälle zwischen den Geschlechtern – und daran ändere ein KOD mit Sicherheit nichts.