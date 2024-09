Kriminalität in Schopfheim: CDU sieht die Sicherheit in Gefahr

Gegen Straftaten vorgehen

Die CDU fordert ihre Gemeinderatskollegen in dem Antrag dazu auf, diverse Arbeitsaufträge an die Stadt zu beschließen: Um die Präsenz im öffentlichen Raum zu erhöhen und präventiv gegen Straftaten vorzugehen, solle die Stadt die Einrichtung eines kommunalen Ordnungsdienstes prüfen. „Die Stadtverwaltung wird aufgefordert, verstärkte Unterstützung der örtlichen Polizeibehörde zu ermöglichen“, heißt es in dem Antrag weiter. Hierzu sollen sich nach Vorstellung der CDU Polizei und Ordnungsamt enger abstimmen, „um die Präsenz in sicherheitsrelevanten Bereichen, insbesondere in den Abend- und Nachtstunden, zu erhöhen“.

Schützenhilfe vom Land

Eine geeignete Blaupause sieht die Schopfheimer CDU in dem vom Landes-Innenministerium entwickelten Konzept „Sichere öffentliche Räume“, das genaue eine solche Vernetzung der Akteure in der kommunalen Kriminalprävention zum Ziel habe. Schützenhilfe bei der Einführung des Konzepts vor Ort erwartet man von Sabine Hartmann-Müller, CDU-Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Lörrach. Diese habe sich bereits an das Innenministerium gewandt und um Unterstützung gebeten.