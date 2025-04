Kriminalität in Steinen: Hohe Aufklärungsquote durch Fahnder

Auch bei den Fahrraddiebstählen spielt das Ausland eine gewisse Rolle: „Es gibt die örtlichen Täter und es gibt organisierte Banden in Frankreich und Osteuropa.“ Peukert berichtete von einem Fahndungserfolg, als ein teures E-Bike mit GPS-Tracker in Brombach aufgespürt und nur fünf Stunden nach der Tat seinem Besitzer zurückgegeben werden konnte. In einem anderen Fall führte die Spur nach Frankreich, so dass für die Fahnder an der Grenze am Palmrain leider die Jagd beendet war. 17 Räder wurden in Steinen im vergangenen Jahr entwendet. Und Peukert riet dringend zu einem guten Schloss, um den Tätern die Arbeit zu erschweren.

Rohheitsdelikte nehmen zu

Während auch die Straßenkriminalität in Steinen um drei auf 86 zurück ging, was „völlig unauffällig ist“, nahmen die sogenannten Rohheitsdelikte um 16 Anzeigen auf 86 zu. „Das ist kein Steinener Problem. Steigerungen der Rohheitsdelikte verzeichnen wir überall, in Lörrach, Baden-Württemberg und bundesweit“, ordnete Nagy ein. Bei gefährlichen Körperverletzungen mit einer Waffe gab es eine Verdopplung auf 16. „Fast die Hälfte der Körperverletzungen spielen sich im häuslichen Bereich ab“, erläuterte Peukert. Dann erfolge in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt ein 14-tägiger Wohnungsverweis und der Täter muss seine Schlüssel abgeben. Partnergewalt bleibe auch nach dem Anstieg während der Corona-Zeit auf hohem Niveau, steht die Polizei vor einem Rätsel.

Von insgesamt 207 Strafverdächtigen waren 71 Nicht-Deutsche und 18 Asylbewerber. Für die Polizeibeamten ist nachvollziehbar, dass es in einer Gemeinschaftsunterkunft, in der Migranten aus unterschiedlichen Kulturkreisen auf engem Raum untergebracht sind, eher zu Konflikten kommen kann.