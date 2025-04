Kriminalität in Weil: Zahl der Straftaten sinkt deutlich

Der „Arbeitsbereich Cybercrime“, der beim Ermittlungsdienst des Weiler Reviers eingerichtet worden ist, bearbeitet schwerpunktmäßig im Internet begangene Betrugsdelikte. Ein großer Teil der im Revierbereich angezeigten Fälle ist aber nicht in der Statistik abgebildet, weil die Opfer zwar in der Regel im Zuständigkeitsbereich wohnen, die Täter jedoch nicht.

Im Stadtgebiet Weil am Rhein wurden im vergangenen Jahr 12 772 Straftaten erfasst, im Vorjahr waren es 15 405 (minus 17 Prozent). Der deutliche Rückgang dürfte, wie bereits erwähnt, hauptsächlich in den rückläufigen Zahlen bei den ausländerrechtlichen Delikten begründet sein. Rückgänge gibt es aber auch im Bereich der Betrugsdelikte, hebt Goeritz hervor (2024: 407 Fälle, 2023: 747, minus 45,5 Prozent).

Zahl der Taschendiebstähle ist deutlich gestiegen

Deutlich gestiegen ist die Zahl der Taschendiebstähle – von 54 auf 75 (plus 38,9 Prozent). Diese haben sich hauptsächlich in den viel frequentierten Einkaufszentren sowie im Bereich der Tram und deren Haltestellen ereignet. Auch die Straßenkriminalität insgesamt hat in Weil am Rhein zugenommen: 638 Fälle wurden 2024 erfasst, im Vorjahr waren es 584 (plus 9,3 Prozent).

Die Zahl der Gewaltdelikte im Weiler Stadtgebiet ist leicht gestiegen – von 93 auf 99, das ist ein Höchstwert im Zehn-Jahres-Vergleich. Ein örtlicher Schwerpunkt sei nicht erkennbar.

Die Entwicklung der Straftaten entspreche im Wesentlichen jener im gesamten Zuständigkeitsbereich, fasst der Revierleiter zusammen. Im Stadtgebiet ist allerdings die Aufklärungsquote höher. Sie lag 2024 bei 62,9 Prozent (ohne ausländerrechtliche Delikte). Im Vorjahr waren es 65,9 Prozent. Im Zuständigkeitsbereich lag der Wert im vergangenen Jahr bei 59,7 Prozent.

Weil am Rhein hat die höchste Häufigkeitszahl

Der absolut überwiegende Teil der ausländerrechtlichen Delikte ereignet sich an den Weiler Grenzübergängen. Von 9361 im vergangenen Jahr erfassten Fällen entfallen 9284 auf das Weiler Stadtgebiet. Die 3-Länder-Stadt nimmt in diesem Bereich eine Spitzenposition in Baden-Württemberg ein.

Im Stadtgebiet ist der Anteil der Straftaten in den Deliktsbereichen der strafrechtlichen Nebengesetze (unter anderem Aufenthaltsgesetz und Betäubungsmittelgesetz) mit 76 Prozent deutlich höher als im Revierbereich (67 Prozent).

Wie in den Vorjahren hat Weil am Rhein mit 11 228 (ohne Ausländerrecht) mit großem Abstand die höchste Häufigkeitszahl (Straftaten pro 100 000 Einwohner) im Vergleich mit Lörrach (7963), Rheinfelden (6485) und Müllheim (5694). Damit ist sie die nach wie vor am stärksten mit Kriminalität belastete Stadt in der Region. Als ein Grund wird die in Baden-Württemberg einzigartige Lage genannt.

Wohnungseinbrüche

Die Zahl der Wohnungseinbrüche im Zuständigkeitsbereich ist in der Langzeitbetrachtung nach wie vor rückläufig. 22 vollendete Einbrüche wurden vergangenes Jahr gezählt sowie 24 Versuche (2023: 37 beziehungsweise 34). Die Aufklärungsquote ist mit 10,9 Prozent aktuell niedrig.

Im Weiler Stadtgebiet ist die Zahl wieder gesunken und befindet sich beinahe auf dem Niveau der Corona-Jahre. 2024 wurden elf vollendete Einbrüche und elf Versuche erfasst (Vorjahr: 23/21). Die Aufklärungsquote schwankt stark und lag bei 9,1 Prozent.

Gewalt gegen Polizisten

Die Zahl der Übergriffe auf Polizeibeamte ist im Zuständigkeitsbereich im vergangenen Jahr nochmals angestiegen (49 Fälle, im Vorjahr 41). Ein Anstieg ist im gesamten Polizeipräsidium zu verzeichnen. Ein Drittel der Gewaltdelikte im Berichtsjahr waren gegen Kräfte der Bundespolizei gerichtet, schreibt Goeritz.

Partnerdelikte

Die Fälle der Partnergewalt sind im Zuständigkeitsbereich zwar im Vergleich zum Vorjahr um rund fünf Prozent gesunken (2024: 168, 2023: 177), aber nach wie vor auf hohem Niveau, heißt es. Es sei denkbar, dass es durch Maßnahmen und Aufklärung zu mehr Anzeigen durch die Opfer gekommen ist.

Tatverdächtige

Der Anteil der heranwachsenden Tatverdächtigen ist im Zuständigkeitsbereich im Vergleich zum Vorjahr wieder leicht gesunken: von 8,7 auf 8,4 Prozent. In der Langzeitbetrachtung fällt auf, dass der Anteil der Kinder an den Tatverdächtigen kontinuierlich steigt (2024: 3,4 Prozent, 2023: 3,1 Prozent).

Im Jahr 2024 wurden im Zuständigkeitsbereich Tatverdächtige aus 87 Staaten und aus allen Kontinenten festgestellt. Der Anteil ausländischer Tatverdächtiger (ohne Ausländerrecht) im Weiler Stadtgebiet ist um ein Prozent auf 70 Prozent gestiegen. Der Anteil liegt deutlich über dem Landesschnitt von 43,5 Prozent. Als Hauptindikator für die hohe Abweichung wird in der Auswertung nach wie vor die exponierte Lage der 3-Länder-Stadt aufgeführt.

Zuständigkeit

Gebiet:

Das Polizeirevier Weil am Rhein ist für die Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben in Bad Bellingen, Binzen, Efringen-Kirchen, Eimeldingen, Fischingen, Kandern, Malsburg-Marzell, Rümmingen, Schallbach, Schliengen, Weil am Rhein und Wittlingen zuständig.