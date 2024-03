Köln - Am Hafen in Köln ist am Sonntagmorgen ein 15-Jähriger tot an einer Landzunge gefunden worden. Seine Leiche habe Spuren von Gewalteinwirkung aufgewiesen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Köln mit. Die Ermittler nahmen zwei 18 und 20 Jahre alte Männer in Köln-Mülheim als tatverdächtig fest. Sie sollen für den Tod des 15-Jährigen verantwortlich sein.