Kriminalität Juwelendiebstahl-Prozess in Dresden geht bis weit in Februar

Fünf von ihnen hatten in der vergangenen Woche zugegeben, an dem Coup oder der Vorbereitung beteiligt gewesen zu sein und zeigten Reue. Ein weiterer Beschuldigter streitet eine Täterschaft unter Verweis auf ein Alibi ab. Der "Deal", dem vier der Angeklagten zustimmten, umfasst neben glaubhaften Geständnissen die Befragung vor Gericht. Der Prozess geht am Freitag weiter.