Kriminalität Katholischer Gemeindereferent gesteht Vergewaltigung

Traunstein - Ein Gemeindereferent hat am Landgericht Traunstein die Vergewaltigung einer jungen Frau gestanden. Er räumte ein, die Frau, die er als Jugendseelsorger einer katholischen Kirchengemeinde in Rosenheim kennengelernt hatte, als sie 16 Jahre alt war, 2018 in einem Münchner Hotel vergewaltigt zu haben. "Es tut mir wahnsinnig leid", sagte der heute 37-Jährige. "Ich finde dafür einfach gar keine Worte." Er versprach, "bei allem, was mir heilig und lieb ist, dass sowas nicht nochmal vorkommt".