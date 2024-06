Wie lange die Zustände in der Familie in Kamp-Lintfort schon so desaströs waren, konnten Polizei und Justiz am Ende nicht mehr klären. Mindestens über mehrere Monate müssen die Mädchen massiv gehungert haben, waren die Ärzte sicher. Vieles deute aber auch darauf hin, dass sie schon vorher über lange Zeiträume sich selbst überlassen in ihren Gitterbettchen gelegen hätten, sagte die Staatsanwältin.