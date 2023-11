Kriminalität: Knapp 30 Schulen nach Bombendrohung in Belgien dicht

Brüssel/Oss - Nach einer Bombendrohung sind in Belgien mehr als zwei Dutzend Schulen am Montag geschlossen geblieben. Wie ein Träger belgischer Schulen mitteilte, war am Sonntagabend eine Drohung eingegangen. Insgesamt blieben den Angaben zufolge die Türen von knapp 30 Einrichtungen für die Schülerinnen und Schüler geschlossen. Die Polizei untersuche die betroffenen Einrichtungen. Weitere Details zum Hintergrund der Drohung waren zunächst nicht bekannt. Eltern könnten sich für weitere Informationen an die jeweiligen Schulleitungen wenden, teilte der Schulträger Wallonie Bruxelles Enseignement mit.