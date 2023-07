Kriminalität Lagebild häusliche Gewalt: Mehr Täter müssen ausziehen

Frauen und Mädchen werden insgesamt häufiger Opfer von Gewalt in der Familie als Jungen und Männer. Die Statistik für 2022 zeigt, dass der Anteil der männlichen Opfer innerfamiliärer Gewalt lediglich bei Kleinkindern - in der Altersgruppe bis sechs Jahre - mit 3192 betroffenen Jungen leicht über dem der Mädchen liegt (2993 Betroffene). Besonders groß ist der Unterschied im Teenageralter. Im vergangenen Jahr wurden demnach bundesweit 4087 männliche Opfer von Gewalt in der Familie im Alter zwischen 14 und 18 Jahren erfasst. Im gleichen Zeitraum registrierte die Polizei 5972 Mädchen dieser Altersgruppe, die Opfer innerfamiliärer Gewalt wurden.

Man muss von einem hohen Dunkelfeld ausgehen

In 35,3 Prozent der Fälle, und damit am häufigsten, ging Gewalt in der Familie von einem Elternteil aus. Dass ein Kind gegen die Eltern Gewalt ausübte, kam laut Statistik in rund 23 Prozent der Fälle vor. Bei rund 18 Prozent der Straftaten waren sonstige Angehörige tatverdächtig. In knapp 17 Prozent der Fälle ging die Gewalt mutmaßlich von Geschwistern aus.

Das BKA weist in seinem Lagebild darauf hin, dass gerade bei Gewalt in der Familie oder zwischen Partnern von einem hohen Dunkelfeld auszugehen sei. "Vieles deutet darauf hin, dass die Anzeigebereitschaft größer geworden ist", sagte Faeser.

Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 240 547 Opfer von häuslicher Gewalt gezählt - 8,5 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Faeser und Paus gaben am Dienstag den Startschuss für eine Dunkelfeldstudie zur Partnerschaftsgewalt, für die rund 22 000 Menschen befragt werden sollen. Im vergangenen Jahr erreichten das rund um die Uhr unter der Nummer 116 016 erreichbare Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" täglich durchschnittlich 65 Anrufe von weiblichen Gewaltopfern.